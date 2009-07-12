Світовий попит на нафту в 2009 році скоротиться

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує спад світового попиту на нафту в 2009 році на 2,9%, проте наступного року, на думку експертів Агентства, цей показник зросте на 1,7%, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на щомісячний звіт МЕА.

У документі МЕА зазначено, що в 2010 році світовий попит на нафту зросте на 1,4 мільйона барелів за добу - до 85,2 мільйонів барелів. Експерти, прогнозуючи зростання світового попиту на нафту в 2010 році, грунтуються на ймовірному відновленні світової економіки наступного року. Зокрема, на зростання попиту на нафту, як вважають аналітики МЕА, вплине відновлення економіки країн, які не входять до Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), проте на процес вплинуть також і країни ОЕСР, економіка яких, за прогнозами експертів Агентства, продемонструє "стримане відновлення".

Про поліпшення ситуації в світовій економіці в першому кварталі 2010 року говорили ряд аналітиків, зокрема, фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ). Згідно з останнім прогнозом Фонду на 2010 рік, світовий ВВП зросте на 1,8% після падіння на 1,4% в поточному році.

Хоча чимало ряд експертів прогнозували поліпшення в світовій економіці вже в другій половині цього року, "за останні два тижні ці настрої несподівано змінилися на тлі того, що головні економічні й енергетичні індикатори продовжують демонструвати слабкі дані, і це свідчить про те, що ознаки відновлення були, переважно, наслідком відновлення матеріально-виробничих запасів, а не зростанням попиту кінцевих споживачів", наводить текст заяви РІА "Новости".

"Тому ми скептично ставимося до даних про перебільшено велике зростання попиту в другій половині 2009 року, навіть якщо Китай і підвищує ці очікування", - наголошується в прогнозі агентства, яке базується в Парижі.

За прогнозом Агентства, світовий попит на нафту в 2009 році порівняно з торішніми показниками знизиться на 2,5 мільйона барелів на добу. Країни, що не входять до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), зокрема, Росія, за прогнозом МЕА, збільшать видобуток нафти.

У 2010 році, на думку фахівців МЕА, об`єми видобутку нафти підвищать Азербайджан, Бразилія, Канада і США.