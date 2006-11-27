Росія збирається заборонити українське вино

Головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНІЩЕНКО заявив, що в Росспоживнагляду "все більше підстав для виключення всієї української винної продукції з обороту на внутрішньому ринку".

Як повідомляє Лента.ру, за словами Г.ОНІЩЕНКА, увечері 24 листопада на оперативній нараді у відомстві було прийн6яте рішення виключити надходження на російський ринок продукції Закарпатського винного заводу в місті Берегове. У Росспоживнагляду "з`явилося більше підстав вважати, що на цьому заводі проводиться розлив молдавських виноматеріалів в українські пляшки", пояснив головний санітарний лікар.

Раніше з тієї ж причини була накладена заборона на продукцію винного заводу в селі Старокозаче Одеської області, який розташований неподалік від кордону з Молдовою.

Торкаючись запланованого на 27 листопада засідання міжурядової комісії Росія-Молдова з питань торгово-економічної співпраці, Г.ОНІЩЕНКО висловив сумнів в успіху переговорів. За його словами, поки Кишинів ніяких "конструктивних пропозицій" у Росспоживнагляд не надав.

Як зазначив головний санітарний лікар РФ, ситуація з проникненням на внутрішній російський ринок молдавських виноматеріалів через треті країни продовжує посилюватися, саме тому Москва має намір ввести додаткові заборонні заходи для повного виключення постачань "спиртовмісних розчинів виробництва Молдови" в Росію.

Як повідомлялося, навесні 2006 року Росспоживнагляд ввів заборону на постачання до Росії молдавських і грузинських вин, а також усієї спиртовмісної продукції з цих країн. Молдавське і грузинське керівництво вбачає в цих заходах політичний тиск.