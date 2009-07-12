22 особи отруїлися тістечками у кафе в Мукачевому

10:54, 12 липня 2009
Суспільство
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З них - 6 дітей

8-11 липня у місті Мукачеве до інфекційного відділення центральної райлікарні з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізовані 22 особи, з яких 6 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, перебіг хвороби середнього ступеню важкості.

Встановлено, що всі вони вживали тістечка «Банановий пагорб», виготовлені у кондитерському цеху на вулиці Недецеї, 39, та реалізовані у трьох місцевих кафе.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.

 

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