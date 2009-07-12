На завтра синоптики обіцяють Києву дощ

Завтра, 13 липня, на території України, окрім сходу, очікуються грозові дощі, подекуди сильні зливи, в окремих районах град та шквали.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 13-18°, на півдні та сході до 23°, у західних областях місцями 10-12°; вдень 22-27°, на Лівобережжі 28-33°, у східних областях 34-39°.

У Київській області завтра пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі та вранці у Києві сильні дощі.

Температура вночі по області 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.