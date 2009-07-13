Путін: Росії потрібний криголамний флот

Росії потрібний криголамний флот і судна рівня криголама "Санкт-Петербург", заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на церемонії підняття прапора на криголамі "Санкт-Петербург" на території Балтійського заводу.

"Ми не часто в останні роки спускаємо на воду і піднімаємо прапор нашої країни на суднах такого рівня. Нам потрібний криголамний флот й такі судна і в Арктиці, і на Балтиці", - наводить слова прем`єра РосБізнесКонсалтинг. Він зазначив, що судна такого рівня необхідні по обидва боки Фінської затоки з урахуванням дедалі більшого обсягу вантажоперевезень. "Зараз ми говорили про необхідність поглиблення каналів, і коли вирішували питання, пов`язане з розвитком цього напряму діяльності саме на північному заході, то багато було сумнівів. Маючи на увазі, що на півдні немає льодової обстановки", - сказав В.Путін.

За його словами, впродовж обговорення з`ясувалося, що "тут, на північному заході, часто буває навіть економічно ефективніше, коли в осінньо-зимовий період судна стоять перед портами на Чорному морі і втрачають на левереджі".

В.Путін наголосив, що на північному заході за вельми сприятливої льодової обстановки робота йде злагодженіше й ефективніше, ніж на півдні. "Звичайно, це має бути забезпечено належним чином, в тому числі й криголамним флотом", - вважає прем`єр.

Криголам "Санкт-Петербург" - другий з криголамів, рішення про будівництво яких було ухвалене в 2004 р. і включено у федеральну цільову програму "Модернізація транспортної системи Росії". Криголам був спущений на воду 28 травня 2008 р., його ходові випробування завершені в червні ц.р. Фінансування будівництва криголамів "Москва" і "Санкт-Петербург" здійснювалося коштом федерального бюджету і ФГУП "Росморпорт".