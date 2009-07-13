В Анкарі офіційно стартує «Набукко»

Проект газопроводу "Набукко", покликаний поліпшити забезпечення Європи природним газом, офіційно стартує у понеділок. Уряди Австрії, Угорщини, Румунії та Болгарії підпишуть відповідну домовленість з Туреччиною в Анкарі.

У цьому документі будуть прописані правила транзиту газу, що буде подаватися починаючи з 2014 року через Туреччину до австрійського Баумґартена. П’ять країн, крізь які проляже трубопровід, мають узяти на себе зобов’язання за жодних обставин не перешкоджати транзиту енергоносія. Цим має бути гарантоване неповторення перебоїв з постачанням газу, що мали місце під час безпрецедентної суперечки між Росією та Україною.

Крім того, згідно з угодою, газогін "Набукко" дозволить транспортувати газ не лише зі Сходу на Захід, а й у зворотному напрямку. Цим Анкара прагне відкрити для себе можливість імпорту газу з Алжиру та Норвегії.

За день перед укладенням домовленості щодо цього багатомільярдного проекту Європейського Союзу, Туреччина висловила свою готовність до компромісу в суперечці довкола поставок, повідомляє dpa. Як сказано у заяві міністра енергетики Танера Їлдіза, процитованій турецькими мас-медіа, Анкара вже не наполягає на отриманні 15 відсотків газу, який проходитиме транзитом через її територію.

Туреччина розраховує отримувати щорічно до 450 мільйонів євро прибутку, обслуговуючи прокачування газу по своїй території. У свою чергу, Євросоюз завдяки новій газовій артерії сподівається зменшити залежність від поставок російського газу.

Газопровід "Набукко", довжина якого буде становити 3300 кілометрів, є основним елементом так званого Південного коридору. Він має бути заповнений газом з Центральної Азії в обхід Росії з Україною. Фактично Європа має на меті зменшити залежність не лише від російського газу, і від українського транзиту.

ЄС фінансуватиме цей проект обсягом 8 мільярдів євро у вигляді грантів та позик. Головною проблемою для Брюсселя наразі залишається пошук країни-постачальника, яка заповнить газом "Набукко", пропускна здатність якого, за оцінками, становитиме приблизно 31 мільярд кубометрів газу на рік. Туркменістан днями вказав на свій інтерес у проекті.

Німецька хвиля