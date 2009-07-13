На Херсонщині чоловік здійснив акт самоспалення

В передмісті Херсона, в селищі Зеленівка, 49-річний чоловік здійснив акт самоспалення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, надзвичайна ситуація сталася увечері 11 липня. Наразі причини самоспалення невідомі. Всі обставини інциденту з’ясовуються правоохоронними органами.

Під час самоспалення постраждала ще одна людина – сусідка загиблого, 64-річна жінка, яка викликала служби “101” та “103” й спробувала врятувати самогубця, але він загинув на місці до приїзду рятувальників від отриманих опіків. Жінку госпіталізовано в опікове відділення обласної лікарні з опіками ІІ-ІІІ ступеню верхніх кінцівок, стан задовільний.