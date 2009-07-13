Погода на завтра

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, у західній частині переважно без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на заході 9-14°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°; у південній та східній частині вночі 18-23°, вдень 25-30°, на крайньому сході до 34°.

У Київській області у вівторок очікується короткочасний дощ, гроза (вдень місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.