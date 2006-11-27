Модель з України на конкурсі ”Міс Земля” затьмарила всіх вбранням (фоторепортаж)

На третьому в світі за престижем конкурсі краси, що проходив на острові Боракай, Україну представляла 23-річна київська модель агентства "Star Model Group" Карина Харчинська.

Модель підкоряла жюрі і глядачів в національному костюмі від Діани Дорожкіної.

Карина Харчинська стала Віце-міс Вечірня Сукня, її вбрання відзначили найстрогіші модні критики як один із кращих серед сотні вечірніх суконь решти конкурсанток. Приз за кращу вечірню сукню отримала Міс Індії.

За ітогами фіналу конкурсу Міс Земля-2006 переможницею стала Міс Чилі Хіл Хернандез. Друге місце дісталося Міс Індії, третє місце у Міс Філіппіни, четвертою стала представниця Венесуели.

Національний директор Міс Земля в Україні Діана Старкова отримала особисту подяку від президента конкурсу Міс Земля, де йдеться про те, що Міс Україна була однією з найкраще підготовлених учасниць. Завтра Карина Харчинська повертається до України.

Фото надані комітетом "Міс Земля-Україна"