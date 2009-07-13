Долар на міжбанку подорожчав

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту підвищилися. Торги доларом США закрилися на рівні 7,6550/7,6790 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:00 Національний банк України вийшов з інтервенцією з валютної пари USD/UAH за курсом 7,62/7,64 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2310/0,2325 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2315/0,2325 грн./рубль. На час закриття торгів ціни підвищились до 0,2319/0,2326 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і становить 32,7285 рубля за долар (+0,0985).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювались у діапазоні 1,3928/1,3980 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,66/10,72 грн./євро, на 12:00 ціни підвищились - 10,6800/10,7210 грн./євро. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH підвищились до 10,6850/10,7250 грн./євро.

За даними Нацбанку, сьогодні на міжбанку було куплено 155,386 млн. дол., продано – 151,463 млн. дол. за курсом 7,6456/7,6484 грн./дол., а також куплено євро в обсягу 30,254 млн., продано – 26,026 млн. за курсом 10,6754/10,7053 грн./євро. Російських рублів було куплено 432,28 млн., продано 531,91 млн. за курсом 0,232/0,233 грн./рубль.