З партії Тимошенко із скандалом вийшов колишній митник

Колишній старший інспектор Донбаської регіональної митниці Вадим ЛИГІН, який донедавна виконував обов`язки голови Горлівської міської організації ВО «Батьківщина», склав з себе повноваження і вийшов з партії, звинувативши вищих партійних керівників у невиконанні статуту партії.

Як повідомив В.ЛИГІН кореспондентові УНІАН, ще у вересні 2008 року він направляв відкрите звернення до політради партії «Батьківщина» і до обласної парторганізації з проханням допомогти йому «відновити справедливість і поновитися на роботу в митну службу, звідки був звільнений за підтримку Помаранчевої революції».

В.ЛИГІН у зверненні виклав історію свого звільнення з митної служби, описав судові перипетії. Він цитував у своєму зверненні пункт 3.5 статуту партії, в якому сказано, що кожний член партії має право «бути захищеним усім наявним потенціалом партії від необгрунтованих звинувачень і переслідувань за політичні переконання і погляди».

За його словами, в політраді ВО «Батьківщина» знають про його проблему, але неофіційно заявляють – «відповісти вам нема чим».

В.ЛИГІН розповів, що вже після звільнення з митної служби і, відстоюючи в судах своє право на роботу, він очолював Центральноміську районну організацію партії «Батьківщина», керував виборчим штабом БЮТ у 2007 році на позачергових парламентських виборах, а з березня 2009 року став в.о. голови міської парторганізації «Батьківщини», до якої входили на той момент 223 людини, проводив активну партійну роботу і до останнього сподівався на підтримку партії у розв’язанні своєї проблеми.

Але до цього часу В.ЛИГІН, за його словами, не одержав відповіді на своє відкрите звернення і по партійній лінії ніхто не допоміг йому поновитися на роботу, тому, «розчарувавшись у будь-яких ідеалах партії, яка тільки використовує людей під вибори», написав заяву про вихід з «Батьківщини».

У розмові з кореспондентом УНІАН він сказав: «Я все це говорю Вам лише для того, щоб не було більше таких дурнів, як я, який, вірячи гаслам Помаранчевої революції, втратив роботу, і тепер 4 роки не вилажу із судів. Доводиться самому доводити незаконність свого звільнення з роботи».