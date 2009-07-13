УПЦ створить центр "Православний правозахист"

Українська православна церква Московського патріархату відкриє центр “Православний правозахист”, що надаватиме правові консультації віруючим

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП архімандрит Кирил (ГОВОРУН) під час семінару-презентації “Основ вчення Руської православної церкви про гідність, свободу і права людини”, що пройшов сьогодні у Києво-Печерській лаврі.

Центр буде створено на основі громадської організації «Православний правозахист», яку очолює Олег ШЕЛУДЧЕНКО.

«Церква не намагається монополізувати сферу правозахисту, а закликає суспільство, громадські організації, органи влади до співпраці. Мета створення такого правозахисного центру - відновити роль церкви у захисті прав людини, яку вона відігравала від початку свого існування» - наголосив О.ШЕЛУДЧЕНКО.

Разом з тим учасники семінару рекомендували створити при УПЦ громадську раду, куди могли б увійти правозахисні організації, з метою більш ефективного здійснення ними правозахисної діяльності.