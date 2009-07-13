Порушено справу на мільйон доларів
21:27, 13 липня 2009Суспільство
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За фактом контрабандного ввезення яхти
Прокуратура Криму виявила факт контрабандного ввезення на територію України яхти вартістю 7,8 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, наглядове відомство порушило кримінальну справу за ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України - контрабанда.
«Підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру стали матеріали прокурорської перевірки, під час якої було встановлено махінації власника судна з документами на моторну яхту, - вони виявились підробленими», - йдеться в повідомленні.
Розслідувати злочин доручено слідчому управлінню Служби безпеки України в Криму, уточнила прес-служба прокуратури.
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