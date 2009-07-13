Порушено справу на мільйон доларів

Прокуратура Криму виявила факт контрабандного ввезення на територію України яхти вартістю 7,8 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, наглядове відомство порушило кримінальну справу за ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України - контрабанда.

«Підставою для застосування заходів кримінально-правового характеру стали матеріали прокурорської перевірки, під час якої було встановлено махінації власника судна з документами на моторну яхту, - вони виявились підробленими», - йдеться в повідомленні.

Розслідувати злочин доручено слідчому управлінню Служби безпеки України в Криму, уточнила прес-служба прокуратури.