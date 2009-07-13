Чи зможуть депутати стриматися, коли в Україну приїде Патріарх Кирил

Представник Предстоятеля Української православної церкви у Верховній Раді України архієпископ Львівський і Галицький АВГУСТИН закликає народних депутатів гідно зустріти Предстоятеля РПЦ КИРИЛА.

Про це йдеться у зверненні владики до народних депутатів у зв’язку із майбутнім візитом Патріарха Московського в Україну, повний текст якого викладено на офіційному веб-сайті УПЦ.

Архієпископ АВГУСТИН наголосив, що народні обранці представляють народ України: “Ви, політична еліта країни, у свідомості всього світу ототожнюєтеся з українським народом, його свідомістю і культурою. Дивлячись на вас, на ваші дії, прислухаючись до ваших слів, світове співтовариство робить висновки про весь народ України”.

Отже, народним депутатам важливо не допустити, щоб їхні дії і висловлювання негативно вплинули на репутацію України, “адже тоді пляма буде не на політиках-екстремістах, а на цілому українському народові”, зазначив архієпископ і нагадав, що Україна віками славиться саме своїм братолюбством і гостинністю.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня - 5 серпня в Україні з візитом перебуватиме Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ. Він відвідає Києво-Печерську, Почаївську, Святогірську Лаври та місце хрещення святого рівноапостольного князя Володимира - Херсонес. Також Патріарх візьме участь у святкових заходах із нагоди 450-річчя принесення на Волинь Почаївської чудотворної ікони Божої Матері та 350-річчя обретіння нетлінних мощей Іова Почаївського.