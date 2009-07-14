В Ізраїлі стурбовані готовністю України ділитися ядерними ноу-хау

В Ізраїлі зі стурбованістю сприйняли готовність українського "Енергоатому" ділитися ядерними технологіями з арабськими державами. Про такі плани заявив саудівській газеті "Al-Watan" президент компанії Юрій Недашківський.

За словами голови "Енергоатому", Київ чекає на запрошення для виходу на ринки арабських країн й готовий передавати багатий український досвід ядерних ноу-хау. У коментарі "Німецькій хвилі" експерт з українсько-ізраїльських відносин, оглядач телеканалу "Ізраїль+" Євген Сова назвав заяву Недашковського «конкурентною реакцією» на бажання Росії взяти участь у тендері з будівництва АЕС у Єгипті.

Україна, на думку експерта, воліє не лише скласти конкуренцію росіянам у єгипетському проекті, а й загалом закріпитися на енергоринку регіону. Натомість в Ізраїлі стурбовані передусім питанням безпеки: «Якщо Україна братиме участь у розробках, які будуть запідозрені у якихось немирних цілях - можуть виникнути серйозні проблеми», - вважає Сова. Разом з тим, за прогнозом оглядача, Києву в найближчій перспективні не варто очікувати на укладання якихось серйозних контрактів у атомній галузі, бо кількість арабських держав, зацікавлених у розвитку атомної енергії та здатних подужати великі витрати на реалізацію таких програм є обмеженою. Та ж багата на нафту й газ Саудівська Аравія не має «атомних амбіцій» й відповідно не потребує українських технологій. Тому, резюмує експерт, єдиний, хто може мати зиск від виходу України на ринок - це Єгипет, якому буде вигідна конкуренція росіян та українців.