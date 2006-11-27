“Укрзалізниця” хоче віддати свої вагони-ресторани в оренду

«Укрзалізниця» розглядає можливість передачі на конкурсних умовах вагонів-ресторанів (кафе) в оренду стороннім організаціям.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі “Укрзалізниці”.

За даними прес-служби, на даний час адміністрацією “Укрзалізниці” опрацьовуються механізми надання в оренду вагонів-ресторанів (кафе) з урахуванням додержання вимог безпеки руху, пожежної безпеки, санітарних вимог, гарантії рівня та культури обслуговування.

На сьогодні у господарстві “Укрзалізниці” 191 вагон-ресторан та 51 кафе.