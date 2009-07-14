У скадовському пансіонаті шафа вбила 6-річну дівчинку
09:51, 14 липня 2009Суспільство
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Загибла відпочивала разом з бабусею
В пансіонаті на Херсонщині загинула 6-річна дівчинка, на яку впала шафа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, трагедія сталася 12 липня о 22.00 в м. Скадовськ у пансіонаті “Таврійські Зорі” під час дитячих пустощів.
Загибла відпочивала у пансіонаті разом з бабусею.
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