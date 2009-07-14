На Печерську накрили підпільне казино

За три тижні податкова встановила 155 фактів незаконного проведення азартних ігор, вилучено обладнання на 27,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України, з початку дії закону „Про заборону грального бізнесу в Україні” (26 червня) податківці встановили 155 фактів незаконного проведення азартних ігор, вилучено 2,1 тис. гральних автоматів та іншого обладнання на суму 27,2 млн. грн. Стосовно порушників складено 63 адміністративні протоколи. 25 матеріалів направлено до органів внутрішніх справ для порушення кримінальних справ за ст.203 Кримінального кодексу України (заняття забороненими видами господарської діяльності).

Податковою міліцією розпочато профілактичну операцію щодо відпрацювання суб’єктів грального бізнесу, які, ігноруючи вимоги зазначеного закону, продовжують незаконно працювати. Для її проведення як у денний, так і у нічний час сформовано близько 500 мобільних груп по всій Україні, до роботи у яких задіяно 1,5 тис. працівників податкової міліції.

Лише за два дні проведення операції встановлено 53 факти проведення заборонених азартних ігор, вилучено 489 одиниць грального обладнання на суму 6,5 млн. грн.

Так, у Дніпропетровської області податківці спільно з колегами органів внутрішніх справ встановили факт надання послуг з азартних ігор в місцевому клубі, в якому працювало 33 гральні автомати. За результатами перевірки вилучено гральні автомати та готівкові кошти на суму більш як 1 млн. грн.

У Печерському районі м. Києва працівники податкової міліції припинили роботу залу гральних автоматів та підпільного казино. Як зазначається у повідомленні, один гральний автомат за сприятливих обставин може щодоби приносити понад 2 тис. грн. чистого прибутку. Загалом в залі ігрових автоматів, що розміщувався на вул. Мечникова, було встановлено 87 таких пристроїв. Крім того, в казино працювала електронна рулетка на вісім місць. Автомати та рулетку на загальну суму 3 млн. 242 тис. грн. вилучено. Встановлюються власники нелегального бізнесу.