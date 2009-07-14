Українські банки «влетіли» на 10 мільярдів

Українські банки в січні-червні цього року мали збитки в розмірі 10,2 млрд. грн., тоді як за шість місяців 2008 року прибуток банків склав 5,3 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, доходи банків за шість місяців 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилися в 1,5 рази – до 72 млрд. грн., витрати – в 1,9 рази, до 82,2 млрд. грн.

За даними НБУ, із загального обсягу доходів банків процентні доходи склали 61,8 млрд. грн. (85,9% від загальних доходів), комісійні доходи – 7,5 млрд. грн. (10,5%).

У загальному обсязі витрат банків процентні витрати склали 34,3 млрд. грн. (41,7% від загальних витрат), відрахування в резерви – 29,1 млрд. грн. (35,4%), комісійні витрати – 1,3 млрд. грн. (1,6%).

Власний капітал банків з початку року скоротився на 4,6 млрд. грн. і на 1 липня ц.р. склав 116,8 млрд. грн. або 13,4% банківських пасивів.

У структурі власного капіталу сплачений зареєстрований статутний капітал становить 78,8%, дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу, – 0,5%, емісійні різниці – 5,1%, загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків – 14,7%, результати минулих років – 0,6%, результати звітного року, які чекають затвердження, – 0,1%, результати поточного року – "мінус" 8,8%, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 9%.

Зобов`язання банків з початку року скоротилися на 6,7% – до 751,8 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб у банках з початку року скоротилися на 16,5 млрд. грн. і на 1 липня ц.р. склали 196,7 млрд. грн., або 26,2% від загального обсягу зобов`язань.

Кошти суб`єктів господарювання з початку року скоротилися на 26,3 млрд. грн. і на 1 липня склали 117,6 млрд. грн.

Термінові кошти населення становлять 151,2 млрд. грн., або 76,9% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу – 45,4 млрд. грн., або 23,1%.

Станом на 1 липня 2009 року. активи банків становили 868,6 млрд. грн., загальні активи – 944,6 млрд. грн. Велику частину загальних активів становлять кредитні операції – 79,4%.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні ц.р. збитки українських банків склали 7,1 млрд. грн.