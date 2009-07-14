ДТП у Криму: працювали десять бригад «швидкої допомоги» (додані фото)

За останніми уточненими даними, внаслідок зіткнення легкового автомобіля і маршрутки на автодорозі Сімферополь – Феодосія – Керч двоє людей загинуло і 20 травмовано.

Про це телефоном повідомив УНІАН представник прес-служби Управління Державтоінспекції Криму.

«У бік Сімферополя рухалася вантажівка, за ним їхав автомобіль «ВАЗ-2101». В районі 15 км, поблизу села Донське, водій вазівської «копійки» вирішив піти на обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де на той момент рухався автобус «Мерседес Спринтер». Зіткнення виявилося неминучим. Унаслідок удару з легковиком «Мерседес» перекинувся і став на колеса», - повідомили в ДАІ.

Водій ВАЗу загинув на місці аварії. Троє пасажирів машини дістали травми різного ступеня тяжкості, при цьому один з них помер у лікарні.

У мікроавтобусі знаходилися 18 пасажирів і водій. Усі пасажири постраждали.

На місці надзвичайної пригоди працювали 10 бригад «швидкої допомоги», додали в МНС.

Ведеться слідство.