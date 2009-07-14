МВФ очікує зростання ВВП в Україні в 2010 році в межах 3%

Міжнародний валютний фонд очікує, що зростання ВВП в Україні в 2010 році може становити 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час гарячої телефонної лінії в Кабінеті міністрів України заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що ця цифра міститься як очікуваний показник у Меморандумі про співпрацю України і МВФ, який було переглянуто для отримання третього траншу кредиту.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня 2009 р. до України надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлено безпосередньо в Державний бюджет України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш має становити 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і корекції програми співпраці.

10 липня керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ заявила, що місія МВФ рекомендуватиме Раді виконавчих директорів фонду збільшити наступний транш для України з 3,2 млрд. доларів до 3,3 млрд.