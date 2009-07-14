Волинські пластуни впорядкують український цвинтар у Польщі

Волинські пластуни впорядкують занедбаний український цвинтар у Польщі.

Це відбудеться в рамках міжнародного волонтерського табору “Малі сліди великої історії”, який розпочався сьогодні у с. Верешин (Республіка Польща), повідомили УНІАН у Волинській організації Пласту.

Табір організувала Волинська організація пласту у співпраці з Люблінською організацію ZHR (скаутська організація з Польщі) та Луцькою міською радою.

За час проекту під керівництвом Директора департаменту культури та збереження історичної спадщини Луцької міської ради Сергія ГОДЛЕВСЬКОГО молодь з України, Польщі та Німеччини впорядкує занедбаний цвинтар неподалік села Верешин та дослідить сторінки спільної історії, збираючи спогади у місцевих мешканців.

Проект “Малі сліди великої історії” отримав дотацію в рамах програми “Меморія. Волонтаріат для європейської культурної спадщини”, яка реалізується Фондом „Пам`ять, відповідальність, майбутнє” та Фондом Баторія. Метою програми є заохочення молодих людей із Центральної та Східної Європи до здійснення спільних заходів для збереження європейської культурної спадщини.

Цьогорічний проект є продовженням минулорічного табору “Пам`ять без кордонів”, учасники якого впорядковували православний цвинтар у Холмі.