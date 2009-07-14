Підприємець дав хабаря за право купити квартиру багатодітній родині

У Луганську викрито начальника відділу міськради, яка отримала 20 тис. грн. хабара

Київ. 14 липня, УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито начальника відділу Луганської міської ради, яка вимагала та отримала 20 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю, посадовець отримала хабар від приватного підприємця за сприяння останньому в перемозі у тендері на придбання п’ятикімнатної квартири для багатодітної сім’ї.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).