Росія уникає переговорів про кордон у Керченській протоці

Україна наполягає на необхідності продовження переговорів з Росією про розмежування Керченської протоки.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України.

В українському МЗС наголошують, що останнім часом офіційні чиновники Російської Федерації почали відмовлятись вести переговори з Україною про розмежування Керченської протоки державним кордоном.

На переконання українських дипломатів, така позиція Російської Федерації не відповідає домовленостям, досягнутим як в рамках переговорного процесу з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки, так і зобов’язанням російської сторони, взятим за Договором між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року.

В МЗС України нагадують, що, відповідно до статті 5 даного договору, Україна і Російська Федерація зобов’язалися врегулювати питання, які відносяться до „суміжних морських просторів”, зокрема, й в Керченській протоці, „угодою відповідно до норм міжнародного права”. Саме підготовкою такої угоди займались Україна і Росія впродовж 13 років.

“Таким чином, відмова делегації Російської Федерації від переговорів щодо розмежування Керченської протоки не відповідає ні чинним двостороннім домовленостям, ні міжнародному праву”, - наголошують в МЗС України.

У цьому зв’язку, йдеться в коментарі, українська сторона наголошує на неприпустимості порушення Договору про державний кордон та наполягає на продовженні переговорів з розмежування Керченської протоки з метою скорішого вирішення цього наболілого питання в інтересах обох держав.