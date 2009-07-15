Путін: російський бюджет недоотримає третину доходів

Російський бюджет у 2009 році недоотримає третину доходів порівняно з 2008 роком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН під час зустрічі з керівництвом Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації .

«В осяжній перспективі ми можемо розраховувати на доходи бюджету приблизно в 16% ВВП. Це означає, що в нас буде 6,5-7,5 трлн. рублів за рік. Внаслідок світової фінансової кризи бюджет недоотримає 1/3 доходів від 2008 року», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що уряд РФ прагне наступного року вийти на позитивну динаміку більшості ключових макроекономічних показників. «Добиватимемося і відновлення зростання ВВП, промислового виробництва», - сказав він.

В.ПУТІН зазначив, що уряд РФ має не допустити «неконтрольованого зростання дефіциту, виконуючи при цьому всі основні свої зобов`язання перед населенням».

У той же час В.ПУТІН зазначив, що доведеться скорочувати витрати. Він додав, що це робити треба буде зважено, дуже акуратно, ретельно вибудовуючи систему пріоритетів і підвищуючи ефективність використання бюджетних коштів.

«Механічного скорочення витрат ми не повинні допустити і не будемо цього робити. Але все, що не є абсолютно необхідним, потрібно з бюджету вичищати», - сказав він.