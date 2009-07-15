Навіщо Керчі та Одесі спеціальний статус?

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про надання спеціального статусу містам-героям Керч і Одеса.

Автором законопроекту є лідер кримських комуністів, народний депутат України (фракція Компартії) Леонід ГРАЧ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Л.ГРАЧ виступив з такою ініціативою, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості Керчі і Одеси і для «увічнення пам`яті героїчних подій у Великій Вітчизняній війні».

Сьогодні в Україні чотири міста-герої. «Місто Київ має спеціальний статус. Законопроект про спеціальний статус міста Севастополя внесений до Верховної Ради України. Міста-герої Одеса і Керч на сьогодні мають тільки нагороди», – наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Депутат-комуніст вважає, що прийняття закону про статус Керчі і Одеси сприятиме активізації господарсько-торгової і культурної діяльності цих міст-героїв.

Л.ГРАЧ зазначає, що реалізація положень законопроекту не вимагає додаткових фінансових витрат з державного бюджету.