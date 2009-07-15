Навіщо Керчі та Одесі спеціальний статус?
Леонід Грач зареєстрував законопроект
|Леонід ГРАЧ
Автором законопроекту є лідер кримських комуністів, народний депутат України (фракція Компартії) Леонід ГРАЧ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.
Л.ГРАЧ виступив з такою ініціативою, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості Керчі і Одеси і для «увічнення пам`яті героїчних подій у Великій Вітчизняній війні».
Сьогодні в Україні чотири міста-герої. «Місто Київ має спеціальний статус. Законопроект про спеціальний статус міста Севастополя внесений до Верховної Ради України. Міста-герої Одеса і Керч на сьогодні мають тільки нагороди», – наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.
Депутат-комуніст вважає, що прийняття закону про статус Керчі і Одеси сприятиме активізації господарсько-торгової і культурної діяльності цих міст-героїв.
Л.ГРАЧ зазначає, що реалізація положень законопроекту не вимагає додаткових фінансових витрат з державного бюджету.