Комерційні запаси нафти в США скоротилися

Комерційні запаси сирої нафти в США за період з 3 липня по 10 липня 2009 р. знизилися на 1,158 млн. барелів, зазначається в доповіді Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API). Запаси важких дистилятів зросли на 656 тис. бар.

Аналітики чекали, що зниження запасів сирої нафти буде 1,6 млн. барр., повідомляє Reuters.

Відповідно до інформації доповіді API, станом на 10 липня ц.р. запаси нафтових енергоносіїв в США характеризувалися такими тижневими змінами:

- сира нафта - запаси знизилися на 1,158 млн. бар. і склали 346,785 млн. бар.;

- бензини - запаси знизилися на 69 тис. бар. і склали 212,294 млн. бар.;

- важкі дистиляти (топковий мазут і дизельне паливо) - запаси зросли на 656 тис. барр. і склали 158,683 млн. барр.

Імпорт сирої нафти зріс на 1,303 млн. бар./день - до 9,487 млн. бар./день.

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