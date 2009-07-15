Київський зоопарк збирає речі для тварин (список потрібного)

15 липня в Київському зоопарку стартує акція зі збору речей для тварин.

Про це УНІАН повідомили в КП «Київський зоологічний парк», зазначивши, що урни для збору речей встановлять біля центрального входу до зоопарку.

Київський зоопарк закликає усіх киян приносити непотрібні у господарстві речі, які будуть використані для збагачення середовища існування тварин. У першу чергу потрібні мотузки з натуральних волокон, пластикові коробки та бочки, трави та спеції, пластикові дорожні конуси, іграшки для собак та котів, полотняні та великі паперові сумки, спортивні м’ячики, хутро та пір’я, картон, колеса від автомобілів та тракторів, тонка дерев’яна стружка, гарбузи та дині, цибуля та часник, газети, борошно (щоб робити пап’є-маше), пластикові труби, соснові шишки, металеві ланцюги, бамбук, йдеться у повідомленні.

За словами директора КП «Київський зоологічний парк Світлани БЕРЗІНОЇ, одне з головних завдань зоопарків – створити максимально наближені до природних умови існування тварин, які мешкають у неволі. Для досягнення цієї мети Київський зоопарк вирішив впровадити загальноприйняту у європейських зоопарках методику «збагачення середовища» - розміщення у вольєрах лабіринтів, годівниць складної форми, джерел запахів. Це дозволить вирішити головну проблему тварин, що мешкають у зоопарках – нудьгу, зазначила вона.

«Тварини, які у вольєрах відчувають природні запахи, змушені шукати їжу, а відтак стають більш активними, що покращує якість їхнього життя та дозволяє відвідувачам зоопарку відчути ще більшу радість від спілкування з дикою природою», - додала С.БЕРЗІНА.