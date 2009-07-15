У Харкові судитимуть міліціонера-наркодилера

Прокуратура Харківської області передала до суду кримінальну справу стосовно 30-річного працівника лінійного відділу міліції на станції Харків-Пасажирський, а також 29-річного жителя Харкова, які займалися виготовленням, перевезенням, зберіганням і збутом на Південному вокзалі екстракційного опію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що виготовленням і збутом вони займалися з середини березня до середини квітня 2009 року.

Стосовно обох осіб обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Справу направлено до апеляційного суду Харківської області для визначення підсудності, повідомили у прес-службі.