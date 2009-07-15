Тимошенко розповіла Європі, на які реформи піде заради кредиту на газ

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила Єврокомісію про готовність проведення необхідних реформ для отримання кредиту на газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марк ГРЕЙ.

“Ю.ТИМОШЕНКО направила листа до Комісії, в якому визначила реформи, які вона хоче провести у відповідь на умови Єврокомісії та міжнародних фінансових інституцій”, - сказав він.

М.ГРЕЙ зауважив, що зараз у Єврокомісії формують ряд програм для реформування українського газового сектора.

За словами М.ГРЕЯ, ці програми повністю відповідають домовленостям, досягнутим між Україною та Євросоюзом при підписанні Брюссельської декларації 23 березня цього року щодо реформування українського газового сектору та модернізації системи газопроводів.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня під час технічних консультацій представників Єврокомісії з представниками Росії, України та міжнародних фінансових інституцій, Україні було запропоновано надання кредиту для заповнення підземних сховищ газу в обсягах, необхідних для забезпечення нормального транзиту російського газу до ЄС в зимовий період.

Водночас європейська сторона висунула ряд умов щодо реформування газового сектора для отримання кредиту.

Новий раунд технічних консультацій призначено на 17 липня.