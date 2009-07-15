В Україні обмаль документів про депортацію кримських татар

Служба безпеки України проситиме Росію, Узбекистан та інші країни колишнього СРСР надати архівні матеріали стосовно незаконного виселення у 1944 році кримських татар й інших народів, які проживали на території Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту архівного забезпечення СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ на засіданні круглого столу в СБУ, присвяченому даній темі.

За його словами, в рамках проведення СБУ дослідчої перевірки фактів незаконного виселення кримських татар з’ясувалося, що в Україні зберігається небагато документів з цієї теми. Він пояснив, що до 1954 року Крим був у складі Росії, і тому більша частина архівних матеріалів зберігається в РФ. Також архівні матеріали з даного питання є в Узбекистані, Казахстані, куди переселяли кримських татар.

В.В’ЯТРОВИЧ зазначив, що Україна ініціюватиме підписання угод з цими країнами щодо надання архівних даних, в першу чергу, з Росією.

Він також зауважив, що СБУ вже зверталась і звертатиметься у майбутньому з цього питання до своїх колег з ФСБ Росії. «Я думаю, співпраця буде налагоджена», - сказав В.В’ЯТРОВИЧ.

У свою чергу, заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО прогнозує, що служба працюватиме над цим питання тривалий час і, можливо, не один рік. Він висловив сподівання, історики та неурядові організації поможуть СБУ. За його словами, лише після того як буде зібрано достатню доказову базу, СБУ дасть правову оцінку подіям 1944 року.

При цьому М.ГЕРАСИМЕНКО підкреслив, що в питанні незаконного виселення кримських татар немає жодної політики. Зокрема, він зазначив, що не йдеться про висунення претензій чи звинувачень будь-кому, в тому числі й РФ. Він наголосив, що на сьогодні дуже важливо встановити історичну справедливість в питанні виселення кримських татар.

Присутній на засіданні круглого столу голова Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ висловив вдячність керівництву України і, в першу чергу, Президентові Віктору ЮЩЕНКУ, за рішення провести розслідування фактів незаконного виселення кримських татар з території Криму.

«Ми вважаємо, що всі злочини по виселенню потрібно розцінювати як геноцид проти кримськотатарського народу», - сказав М.ДЖЕМІЛЬОВ.