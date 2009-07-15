Поліцейський убив футбольного фаната

Італійського поліцейського засуджено до шести років в`язниці за вбивство футбольного вболівальника "Лаціо", повідомляє Radio New Zealand.

Представник правопорядку Луїджі Спаккоротелла застрелив фаната Габрієлі Сандрі в листопаді 2007 року, коли на одній з бензозаправок зіткнулися вболівальники "Лаціо" і "Ювентуса". Цей інцидент згодом спровокував масові заворушення в столиці Італії.

Вболівальники Лаціо агресивно зреагували на вирок Спаккоротелла, назвавши його надто м`яким. Звинувачення вимагало 14 років для поліцейського.

РІА "Новости"