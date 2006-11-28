Світовий банк видав невтішний прогноз щодо України

У 2007 році можливе уповільнення темпів зростання ВВП України до 4-5%. Про це йдеться у щоквартальному Економічному звіті Світового банку, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі зазначається, що «пружність» економіки України в 2006 році «здивувала спостерігачів». При цьому підкреслюється, що така ситуація навряд чи повториться в 2007 році.

Свою позицію експерти СБ пояснюють тим, що, по-перше, тенденції умов зовнішньої торгівлі, беручи до уваги ціни на метали, в цілому були позитивні. Прогнози вказують на можливість погіршення ситуації в 2007 році.

По-друге, зростання споживання в 2006 році залишалося високим, оскільки доведення до споживачів підвищених цін на енергоносії було затримано до середини року, а зростання заробітної плати в державному секторі тривало. У 2007 році державний сектор більше не буде локомотивом динаміки заробітної плати. «Ми припускаємо, що зростання споживання сповільниться - з двозначної цифри до близько 3-4% упродовж подальших 2-3 років», - говориться в документі.

«По-третє, в 2006 році підприємства змогли витримати шок від підвищення цін на енергоносії набагато легше, ніж очікувалося. Якою мірою це може продовжуватися при підвищенні цін на газ до 130 дол., спрогнозувати досить важко. Проте ми все ж таки припускаємо, що промисловість і надалі матиме хороший доступ до фінансування і направлятиме інвестиції на підвищення ефективності використання енергії», - зазначають експерти СБ.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Світовий банк обнародував прогноз, згідно з яким зростання ВВП України в 2007 році очікується на рівні 6-7%, інфляція - нижче 10%.

Кабінет Міністрів України прогнозує, що зростання ВВП у 2007 р. становитиме 6,5% (номінальний - 594,1 млрд. грн.), інфляція - 7,5%, зростання цін виробників промпродукції - 14,4%, позитивне сальдо торгового балансу за підсумками 2007 року - 163 млн. дол. (пост. уряду №1194 від 14 серпня ц.р.).

За оцінками Кабміну, в 2007 році середньорічний обмінний курс гривні (для розрахунку Держбюджету) становитиме 5,1 грн. за долар.

Орієнтовний розмір дефіциту Державного бюджету на 2007 рік визначено урядом в 2,6% від ВВП, орієнтовна ціна на газ - 135 дол./1 тис. куб. м.