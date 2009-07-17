Банк Японії оголосив, що нижче падати нема куди

Погіршення економічної ситуації в Японії припинилося. Про це заявив голова Банку Японії Масааки Сіракава (Masaaki Shirakawa) за підсумками засідання правління організації, передає ВВС News. За словами Сіракави, відновлення економіки почнеться в другій половині 2009 фінансового року, який завершується в березні 2010-го.

Водночас японський ЦБ переглянув прогноз щодо динаміки ВВП країни, який впаде на 3,4 відсотка, замість передбачених раніше 3,1 відсотка. Цей показник стане рекордом в історії країни. Міжнародні фінансові інституції передбачають скорочення економіки країн більш ніж на 6 відсотків за календарний рік, що є найгіршим показником серед великих розвинених країн.

ЦБ також вирішив зберегти поточну ставку рефінансування, яка становить 0,1 відсотка. Така ставка є однією з найнижчих в світі. Крім того, Банк Японії купує для підтримки ліквідності корпоративні облігації.

Японська економіка постраждала від кризи сильніше за інші розвинені країни. Багато в чому це викликано тим, що господарство країни орієнтоване на експорт дорогих товарів, а попит на них упав під час глобальної рецесії найбільше. Найбільші японські компанії такі як Sony, Toyota або банки Sumitomo і Mitsubishi зазнали рекордних збитків. У першому кварталі ВВП країни скоротився на 14,2 відсотка порівняно з тим же періодом попереднього року.

Лента.ру