У Києві за півтора місяці на воді загинули 42 особи

У Києві за півтора останні місяці на воді загинули 42 особи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА під час презентації нового пожежно-рятувального посту у столичному Гідропарку закликав громадян дотримуватися правил безпеки на воді.

«Літо у розпалі, стоїть спека, тому дуже важливо, щоб громадяни дотримувалися правил безпеки на воді”, - сказав він, повідомили у прес-службі МНС.

За його словами, “хоча у цьому році на водоймах загинуло на 24% менше людей, аніж торік, і майже на 60% менше, ніж у позаминулому році, проте все одно люди гинуть у воді”. “Тому я закликаю громадян завжди бути дуже обережними», - зазначив керівник МНС.

На цілодобовому чергуванні на пожежно-рятувальному посту в Гідропарку знаходяться 8 професійних рятувальників (начальник караулу, водій, двоє пожежників, троє водолазів та один моторист). Трохи згодом планується залучити фельдшера. На посту будуть чергувати пожежний та рятувальний автомобілі, також буде знаходитись рятувальне та водолазне обладнання, рятувальний катер, зазначили в ГУ МНС Києва.