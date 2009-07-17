СБУ викрило схему виготовлення і реалізації контрафактної горілки

У Херсонській області співробітники СБУ спільно з податківцями викрили та припинили незаконну діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке виготовляло й реалізовувало контрафактну горілку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО, слідством встановлено, що зловмисники виготовляли підробну продукцію на потужностях підприємства Кіровоградської області, після чого транспортували і реалізовували її на території Київської, Херсонської, Житомирської, Миколаївської, Харківської областях за підробленою товарно-супровідною документацією через мережу оптової та роздрібної торгівлі.

Впродовж 2008-2009 років з Кіровограда лише до Херсона для тіньової реалізації щомісячно доставлялося 120-170 тис. пляшок фальсифікату.

У результаті злочинних оборудок обсяг недоотриманого акцизного збору в державний та місцевий бюджети тільки за один місяць складав близько 700 тис. грн.

У зловмисників вилучено печатки, підроблені товарно-супровідні та фінансові документи, виробниче обладнання, близько 2 тис. фальшивих акцизних марок та 93 тис. пляшок контрафактної горілки на загальну суму 1 млн. 300 тис. грн.

За матеріалами СБУ органами ДПА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст.216 (незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок) Кримінального кодексу України.