Херсонська область взяла казначейську позику для відпускників

У Херсонській області відпускні бюджетникам платять за рахунок казначейських позик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

«Вперше за п`ять років область взяла казначейську позику. Це близько 5 млн. грн.», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

За його словами, коштів на виплату відпускних бюджетникам не вистачає через збої в роботі митних органів.

«Цього року Херсонська митниця перерахувала до держбюджету на 50 млн. грн. менше плану. Тому з держбюджету нам не розподілили 18 мільйонів, на які ми чекали. Через це довелося брати казначейську позику», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.