По обіді Єврокомісія подумає, чи допомагати Україні платити за газ
08:38, 17 липня 2009Суспільство
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Грей попередив про умови
По обіді Єврокомісія подумає, чи допомагати Україні платити за газ.
Нагадаємо, Юлія Тимошенко звернулася по кредитну допомогу до Європейського Союзу та Росії, аби закачати у свої сховища газу на 5 мільярдів доларів. Це передбачено українсько-російськими газовими контрактами.
Вже друге обговорення українського прохання традиційно відбудеться у Брюсселі. Крім представників Єврокомісії та України, у ньому братимуть участь міжнародні фінансові організації та російські чиновники.
А секретар Єврокомісії Марк Грей попередив, якщо європейці вирішать дати гроші, то лише за умови реформування газового сектору України.
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