По обіді Єврокомісія подумає, чи допомагати Україні платити за газ.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко звернулася по кредитну допомогу до Європейського Союзу та Росії, аби закачати у свої сховища газу на 5 мільярдів доларів. Це передбачено українсько-російськими газовими контрактами.

Вже друге обговорення українського прохання традиційно відбудеться у Брюсселі. Крім представників Єврокомісії та України, у ньому братимуть участь міжнародні фінансові організації та російські чиновники.

А секретар Єврокомісії Марк Грей попередив, якщо європейці вирішать дати гроші, то лише за умови реформування газового сектору України.

ICTV