У Марселі впала сцена, яку зводили для Мадонни: загинула людина
08:49, 17 липня 2009Суспільство
1201 0
Концерт скасований
У Марселі на півдні Франції у четвер завалилася сцена, яку зводили для концерту поп-зірки Мадонни.
За даними місцевої поліції, загинула одна людина, семеро дістали поранення. Всі вони - робітники, які встановлювали сцену. Двоє потерпілих - у важкому стані.
Концерт, запланований на 19 липня, був негайно скасований.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter