У Марселі впала сцена, яку зводили для Мадонни: загинула людина

У Марселі на півдні Франції у четвер завалилася сцена, яку зводили для концерту поп-зірки Мадонни.

За даними місцевої поліції, загинула одна людина, семеро дістали поранення. Всі вони - робітники, які встановлювали сцену. Двоє потерпілих - у важкому стані.

Концерт, запланований на 19 липня, був негайно скасований.

Радіо Свобода