Тимошенко сподівається на масштабні корейські інвестиції

Український уряд сподівається на масштабну співпрацю й інвестиції з боку корейського бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО за підсумками офіційного візиту до Республіки Корея.

Як повідомляв УНІАН, у Сеулові за результатами переговорів між прем`єр-міністрами України і Республіки Корея Ю.Тимошенко і ХАН Син Су підписано низку двосторонніх документів. Зокрема, в присутності голів урядів України і Кореї скріплено підписами Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України і Міністерством економічних знань Республіки Корея у сфері використання інструментів торгового захисту і Меморандум про взаєморозуміння між Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” й Експортно-імпортним банком Кореї.

Також за підсумками двосторонніх домовленостей підписано низку угод.