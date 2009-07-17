Траса на Трускавець була заблокована 1,5 год.: горів тягач з нафтопродуктами

У Львівській області учора вдень на пожвавленій магістралі Дрогобич – Трускавець згорів тягач з нафтопродуктами. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, під час руху по автотрасі спалахнула пожежа в цистерні тягача «Рено Магнум», що перевозив 30 тонн відходів нафтопродуктів з міста Борислава на Львівщині до міста Рогатин Івано-Франківської області.

Під час пожежі у цистерні утворилася тріщина, через яку почали витікати нафтопродукти й виникла пожежа, що могла призвести до вибуху цистерни в зоні активного руху автотранспорту та неподалік густонаселеного міста Дрогобич.

«За умов високого ступеню загрози вибуху рятувальникам вдалося протягом години ліквідувати пожежу, що попередило екологічну катастрофу», - зауважив П.ВАСИЛЕНКО.

За його словами, жертв і постраждалих немає, оскільки рятувальники оперативно ізолювали палаючу цистерну та перекачали нафтопродукти в іншу ємність.

Автомобіль, що належить приватному підприємству, повністю згорів. Причиною пожежі, за попередніми висновками експертів, стало пошкодження паливної системи вантажівки.

Через надзвичайну подію рух на пожвавленій автотрасі до курортного міста Трускавець було повністю паралізовано більше ніж на 1,5 години.

У даний час рух транспорту на магістралі повністю відновлено, розміри збитків встановлюють фахівці.