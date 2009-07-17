На вихідних у Києві перекриють деякі вулиці (перелік)

У зв’язку з проведенням поточного та капітального ремонту на автошляхах Києва передбачаються певні обмеження руху транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, часткове обмеження руху передбачається на проспекті Возз’єднання перед заїздом на міст Патона відкрито реверсивний рух транспорту з 06.00 до 15.00 три смуги у напрямку правого берегу та дві смуги у напрямку лівого берегу, а з 15.00 до 06.00 дві смуги у напрямку правого берегу та три смуги у напрямку лівого берегу.

Також часткове обмеження руху буде введено завтра, 18 липня, - вул. І.Кудрі – від вул. П.Лумумби до пл. Лесі Українки.

У нічний час з 17 липня на 18 та з 18 на 19 – Південний мостовий перехід – міст-естакада над Столичним шосе у напрямку автовокзалу.

Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням поставитись з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтом доріг. Про наявні недоліки в технічному стані покриттів вулиць КК «Київавтодор» просить інформувати диспетчера корпорації по телефону 284-74-19 цілодобово.

Програма дорожніх робіт оприлюднена на сайті корпорації і кожен мешканець міста може контролювати хід її виконання.