Танці з зірками: переможці, гроші, рейтинги

Гала-концерт шоу “Танці з зірками”, на якому було оголошено переможців, мав рейтинг 26,83% (з часткою аудиторії 54,64%), що означає, що програму дивилися понад чверть населення України і більш як половина тих, хто в цей момент дивився телевізор.

Такі дані оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН представник телеканалу “1+1”, виконавчий продюсер шоу “Танці з зірками” Олександр ЛОЗИНСЬКИЙ, посилаючись на дані компанії GFK Ukraine.

Загалом, шоу “Танці з зірками” подивились 87,57% глядачів. В абсолютних цифрах це майже 16 млн. людей, також поінформував О.ЛОЗИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що таким чином проект та його гала-концерт випередив за рейтингами не лише конкурентів по телеефіру, а й найвизначніші телевізійні події року, зокрема, новорічне звернення Президента України (23,34%), фінал серіалу на “1+1” “Не родись красивой» (22,61%) та трансляцію футбольного матчу “Італія – Україна” від 30 червня (25,88%).

О.ЛОЗИНСЬКИЙ зазначив, що це один з найбільш дорогих проектів в Україні. Орієнтовна його вартість становить близько 1 млн. доларів. Крім того, це дуже складне за постановкою форматне шоу. Формат шоу був куплений “Плюсами” у компанії ВВС.

“Коли проект пішов, то ми отримали найголовніше, якісний продукт, і, як мені здається, ми доставили радість нашій аудиторії”, - зазначив він. Крім того, додав О.ЛОЗИНСЬКИЙ, працівники каналу переконалися у своїх силах та професійності, побачивши, що вони можуть створити якісне шоу.

О.ЛОЗИНСЬКИЙ нагадав, що переможці шоу – Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ та Олена ШОПТЕНКО – поїдуть на Бразильський карнавал в Ріо-де-Жанейро у лютому. З ними туди вирушать оператори та журналісти телеканалу, які зніматимуть окрему програму про перебування фіналістів в Ріо. І ця програма передуватиме запуску у виробництво шоу “Танці з зірками - 2”, який стартуватиме на початку березня. В ньому братиме така ж кількість пар і сьогоднішні переможці “в певний спосіб” можуть бути залучені до нової програми.

Присутній на прес-конференції В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ подякував всім, хто вболівав за його виступ, а також членам команди телеканалу, які працювали над проектом.

“Це дивовижне відчуття, шалене шастя і я отримав величезне задоволення... А під час оголошення переможців сп’янів від успіху. Дійсно ледь не втратив голову», - поділився він, окремо висловивши подяку своїй сім’ї.

“Хотілось би обов’язково подякувати нашим сім’ям. Бо я точно пам’ятаю, що я це забув зробити, вірніше я це не дуже пам’ятаю, але мені вдома сказали про це. І сказали жорстко”, - зазначив посміхаючись В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

Він високо оцінив своїх головних суперників Наталію МОГИЛЕВСЬКУ та Владислава ЯМУ, з якими вони йшли весь час “пліч-о-пліч”. “Найсильніші суперники. Складна боротьба, але дуже приємна і добре, що після цього проекту між нами залишилися нормальні стосунки”, - сказав В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

На запитання журналістів, чи поїдуть в Ріо сім’ї переможців, В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ сказав, що дуже хоче, щоб з ним поїхала його сім’я, але все залежатиме від рішення керівництва проекту, оскільки воно фінансує цю подорож. Його партнерка сказала, що її “друга половина” навряд чи зможе поїхати на Бразильський карнавал, оскільки він професійний футболіст і не може відмовлятись від тренувань.

Щодо того, як позначився на особистих стосунках тривалий час перебування поряд партнерів під час репетицій та занять, О.ШОПТЕНКО відповіла, що вони відчули взаємну повагу один до одного. Водночас, О.ШОПТЕНКО зізналась, що її ““друга половина” ревнувала спочатку, але згодом поставилась з розумінням”.

“Звичайно дружина ревнувала, - зазначив при цьому В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ. – Але оскільки я не перший рік у професії телевізійної людини, то вона розуміє..., що це “формат ВВС”. На справді, це все жарти. Нас прекрасно зрозуміли наші сім’ї, тому що вони нас від усієї душі вітали, і підтримували”.

Довідка УНІАН. Телевізійний формат “Strictly come dancing” з’явився кілька років тому у Великобританії. Найяскравіші зірки театру, кіно, ТБ, спорту та шоу-бізнесу складають дуети з професійними танцюристами і на очах мільйонної аудиторії в режимі прямого ефіру демонструють світові свої хореографічні здібності. В умовах шоу зазначено, що його учасники мають вивчити 10 конкурсних бальних танців, виконання яких оцінює професійне журі й телеглядачі. Програма стала лідером телевізійного ефіру телеканалу ВВС, а згодом пройшла телеканалами 16 країн світу.