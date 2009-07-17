З магазинів відкликають ряд продуктів дитячого харчування HIPP і Humana

“Укрметртестстандарт” припинив дію Сертифікатів відповідності компаній HIPP і Humana на ряд продуктів дитячого харчування, які містять харчовий крохмаль і пшеничне борошно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники компаній і працівники “Укрметртестстандарту” сьогодні на спільній прес-конференції, присвяченій проблемним статтям Закону України “Про дитяче харчування”.

Начальник лабораторії сертифікації харчових продуктів ГП “Укрметртестстандарт” Тетяна ШАТАЄВА повідомила, що причиною відкликання сертифікатів компаній HIPP і Humana став протест Київської міської прокуратури з вимогою виконати статтю 9 Закону України “Про дитяче харчування”, яка забороняє використання харчового крохмалю і пшеничного борошно в продуктах дитячого харчування. “У нас не було підстав анулювати сертифікат, але ми вимушені були це зробити. Все через прикру помилку в законі, але є закон, його потрібно виконувати”, - сказала вона. За словами Т.Шатаєвої, з 13 різновидів продукції HіPP сертифікати відкликані для 6. У Humana ситуація ще гірша – з 53 найменувань заборонено реалізувати 36 видів продукції.

Директор ТОВ “HіPP Україна” Наталія СИНЕЛЬНИК заявила, що компанія оспорюватиме рішення “Укрметртестстандарту”, хоча розуміє, що останні стали заручниками ситуації.

Представники п`яти провідних виробників продуктів дитячого харчування (HIPP, Humana, Nestle, Semper і Hame ) спільно з експертами Міністерства охорони здоров`я заявляють, що причиною відкликання з 16 липня 2009 року з торгових мереж продуктів дитячого харчування, яке містить харчовий крохмаль і пшеничне борошно, є законодавча помилка. Через яку, як стверджують виробники, з полиць українських магазинів може зникнути до 60% продуктів дитячого харчування.

Як відзначають експерти, стаття 9 діючого Закону України “Про дитяче харчування” замість заборони використовувати крохмаль харчовий і борошно пшеничне під час виготовлення лише м`ясних продуктів містить заборону використовувати ці складові під час виробництва всіх продуктів дитячого харчування.

Довідка УНІАН. Закон України “Про дитяче харчування” вступив в дію з 1 січня 2007 року. Стаття 9 цього закону говорить: “Забороняється використання у виробництві продуктів дитячого харчування м`яса механічної обвалки, шкури свинячої, крохмалю харчового,борошна пшеничного, гідратованих продуктів з сої і її похідних, а також сумішей спецій і прянощів, до складу яких входять незареєстровані харчові добавки”.