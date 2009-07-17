Долар на міжбанку знову подорожчав

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США знов відкрилися підвищенням котирувань – 7,8530/7,8980 грн./дол., на 12:00 звузився спред - 7,8840/7,9080 грн./дол. На час закриття цінові показники концентрувалися в діапазоні - 7,8850/7,9150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2465/0,2485 грн./рубль, на 12:00 ціни зафіксувалися - 0,2480/0,2490 грн./рубль. На час закриття торгів значних змін не відбулося - 0,2479/0,2489 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становить 31,7835 рублів за долар (+0,0485).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4087/1,4089 дол./євро, на час закриття торгової сесії ціни знизились - 1,4079/1,4081 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,06/11,12 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму - 11,1050/11,1540 грн./євро.