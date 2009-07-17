У МВФ сказали, що думають про запуск друкарського верстата в Україні

Міжнародний валютний фонд вважає неприйнятним фінансування дефіциту українського держбюджету за рахунок прямої емісії.

Про це заявив директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН у телефонній розмові з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент України висловив подяку за співпрацю між МВФ та Україною та запевнив, що Україна готова виконати домовленості, зафіксовані в Листі про наміри - документі, що підписується українською стороною для здійснення другого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом.

Керівник МВФ підкреслив, що в існуючій економічній ситуації Україні терміново потрібні реформи. На його думку, ключові такі реформи містяться у переліку попередніх заходів, що є складовою частиною Листа про наміри.

Особливе занепокоєння Директор-розпорядник висловив щодо ініціатив, що можуть призвести до зменшення надходжень державного бюджету або надмірного зростання його витрат, які останнім часом приймаються парламентом. На його думку, це призведе до розбалансування державних фінансів України. Також Д.СТРОСС-КАН підкреслив неприйнятність фінансування дефіциту бюджету за рахунок прямої емісії або авансового перерахунку перевищення доходів над витратами Національного банку.

Президент України погодився із співрозмовником, зазначивши, що отримання траншу МВФ не сприятиме швидкому подоланню кризи Україною без проведення швидких реформ і тому він скористається своїми повноваженнями для того, щоб необхідні зміни на рівні законодавчих та підзаконних актів були здійснені.