Помилувана королем Таїланду українка у вівторок повернеться на батьківщину
Вікторія Мамонтова провела в’язниці 8,5 років
Громадянка України Вікторія Мамонтова, яка була засуджена до страти за зберігання крупної партії наркотиків, але цього тижня була помилувана королем Таїланду Пхуміпхоном Адульядетом, повернеться на батьківщину у вівторок, 21 липня, повідомив консул України в Таїланді Костянтин Іващенко.
"У вівторок Вікторія їде додому, це вже точно", - сказав консул. На момент звільнення термін ув`язнення Мамонтовій після численних загальних амністій складав 16 років. До цього часу українська громадянка провела в таїландській в`язниці більше восьми з половиною років.
В день вильоту колишнього ув`язненого в наручниках, але без ножних кандалів привозять в аеропорт на автомобілі імміграційної поліції у супроводі двох-трьох поліцейських. Після реєстрації і проходження паспортного контролю з нього знімають наручники і бажають доброго шляху. За словами Іващенка, саме ця процедура чекає на Мамонтову.