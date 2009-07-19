Помилувана королем Таїланду українка у вівторок повернеться на батьківщину

Громадянка України Вікторія Мамонтова, яка була засуджена до страти за зберігання крупної партії наркотиків, але цього тижня була помилувана королем Таїланду Пхуміпхоном Адульядетом, повернеться на батьківщину у вівторок, 21 липня, повідомив консул України в Таїланді Костянтин Іващенко.

"У вівторок Вікторія їде додому, це вже точно", - сказав консул. На момент звільнення термін ув`язнення Мамонтовій після численних загальних амністій складав 16 років. До цього часу українська громадянка провела в таїландській в`язниці більше восьми з половиною років.

В день вильоту колишнього ув`язненого в наручниках, але без ножних кандалів привозять в аеропорт на автомобілі імміграційної поліції у супроводі двох-трьох поліцейських. Після реєстрації і проходження паспортного контролю з нього знімають наручники і бажають доброго шляху. За словами Іващенка, саме ця процедура чекає на Мамонтову.

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