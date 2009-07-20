XIX Сільський фестиваль мистецтв відбудеться на Сумщині

У місті Тростянець Сумської області 21-22 липня в районному Будинку культури, парку імені П. Чайковського та на стадіоні імені Куца за підтримки територіальних громад району і Сумської області відбудеться XIX Всеукраїнський сільський фестиваль мистецтв «Боромля-2009».

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках фестивалю традиційно пройде 15-й Всеукраїнський конкурс на краще виконання творів про українське село.

Підготовку до фестивалю здійснюють відділ культури і туризму Тростянецької райдержадміністрації спільно з управлінням культури і туризму Сумської облдержадміністрації та творчою спілкою «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».