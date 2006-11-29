У Києві презентували веб-сайт НАТО

У Києві презентовано веб-сайт НАТО. Адреса сайту - www.ukraine-nato.gov.ua.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації сайту заступник директора Департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України Владислав ЯСНЮК зазначив, що сайт є суто інформаційним і не є рупором якоїсь політичної сили.

«Ми не займаємось пропагандою, ми робимо інформаційну роботу, щоб надати громадянам України об’єктивну інформацію про НАТО та відносини України з Північноатлантичним альянсом», - сказав В.ЯСНЮК.

Він зазначив, що веб-сайт оновлюватиметься щодня.