Офіцер програв у казино 140 тисяч крадених гривень

Офіцер однієї з військових армійських частин у Чернівцях викрав із військової каси майже 140 тисяч гривень і програв їх у казино.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Чернівецькій області.

Як зазначили у прес-групі УСБУ, військовослужбовець, який привласнив державні кошти, був матеріально відповідальною особою. Факт незаконного привласнення коштів виявили працівники УСБУ в області спільно із співробітниками військової прокуратури Чернівецького гарнізону.

Щодо зловмисника військова прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).